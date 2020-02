Lelulugu Eesti moodi ehk mida arvata «Sipsikust»?

Pildikeel ei hiilga küll teab mis isikupäraga, ent on valdavalt nägus – silma riivavad vaid üksikud ebasujuvad liikumised ning suhteline detailivähesus. FOTO: Kaader filmist

Kogupereanimatsiooni loojate elu pole tänapäeval kadestamisväärseimate killast. Ennekõike tänu Ameerika stuudiole Pixar, kelle tootmisliinilt pärinevad üleilmselt armastatud linalood, nagu «Kalapoeg Nemo», «Imelised», «Wall-E» ja «Leluloo» seeria, on latt tõstetud hirmuäratavalt kõrgele. Ootused on sealmaal, et hea multikas toimiks ühtaegu pretensioonitult lõbusalt ja emotsionaalselt tõsiselt võetavalt, oleks vaadatav lihtsa meelelahutusena ja ütleks midagi sügavamat inimeseks olemise kohta, tekitaks elevust nii lastes kui ka täiskasvanuis.