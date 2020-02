Arbuja poeg Juhan Viiding

Ega neid arbujate poegi palju olegi, kolm tuleb kokku ja tütarlapsigi jätkub täpselt ühe käe sõrmedel üles lugeda. Tähtis on, et nad kuuluvad meie eestiaegse haritlaskonna teise põlvkonda ja nõukogude aeg pitsitas selle tähtsuse mitmekordseks. Kasvõi niisuguses kohas kui ETV maalimissaal muutus melu kontrolli all olevaks, kui oma laeta konkus joonistas saatele kavandit Kersti Merilaasi (1913–1986) ja August Sanga (1914–1969) tütar Liina Pihlak (1937–2019).

«Ma kuklas tunnen eluaegset kuuli. Ka magades.» (Jüri Üdi ja Juhan Viiding, «Kogutud luuletused», 1998, lk 300) Oleks nagu Juhani vastus eelnevale. Kuid millele? Juhani isa Paul Viiding (1904–1962) kirjutas neljaosalises luuletuses «Õnn» oktoobrikuises Loomingus aastal 1957:

Poeg, sa küsid minult, mis on õnn?

Katsun vastata. /.../

Õnn on ajaloolisest rämpsust

põhjani puhtaks tehtud teele

rajada hoone, võimas ning helge

sotsialistliku ühiskonna. /.../

Õnn, mu poeg, on tohtida ütelda: m e i e !

Mõeldes sellega kõiki neid, keda juhib

kommunismi ideede valgus.

Lehte Hainsalu, kelle raamatust «Kellakuuljad» (lk 472, 2001, 2007) laenan ma selle mõttekäigu, jätkab: «Nutta oleks tahtnud. Juhanil vendi ei olnud, too laul oli talle. Kas ta mäletas seda? Kas seda oli võimalik unustada? Oh poegi, kes peavad häbenema või välja vabandama isa loomingut, kuigi see on isa ellujäämisluuletus, ja teisi poegi, kes häbenevad ennast, suutmata ületada isa!»

Siin on Juhani enesekehtestamise tee alguspunkt ja «salanime» Jüri Üdi vältimatu sünnikohustus. Ja sarnaselt isaga, kes luule lugemiseks ronis toolile, kohtame Juhanit sageli mõnel kõrgemal kohal (aknalaual) seltskonnale tooni andmas. Ka isa ja poja väike vastupanuvõime alkoholile ei ole tähtsusetu.

Ikka ja jälle kangastub mulle Juhani luules 14-aastase poisi lein isa Paul Viidingu matusepiltidelt. Ei, mitte nendel, mis kujutavad rahvasumma Draamateatri ees (mis sümboolne käeviibe tulevikku!), vaid Metsakalmistul, kus pere on koondunud kobarasse, igaüks leinab üksinda, ainult Juhan on haaranud kahe käega õe Mari käerandme omale toeks.

Seegi kujutlus on osa minu kui tavalise luulearmastaja leinast, mis tabas meid veerand sajandit tagasi. Selles puudub süütunne, on vaid lein Poeedi otsusest. «Kõrges rohus suures rahus tillukene mees.» Tsiteeritud rida pärineb luuletusest, mis lõpetab tema kogusid «Elulootus» (1980) ja «Osa» (1991).