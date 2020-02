Anu Aug: riigimetsas toimuva üle otsustamine vajab selgeid reegleid

Tellijale

RMK on viimasel ajal hoogsalt kaasamiskoosolekuid pidama hakanud. Vastav nõue tuleneb Metsahoolekogu (FSC – Forest Stewardship Council) sertifikaadist. Seda teavad ilmselt kõik, kes vähegi RMK metsamajandamise kavadega kuskil piirkonnas kokku on puutunud. Nagu sertifitseerimisel tavapärane, kontrollib ka FSC sertifikaadi omaniku vastavust kokkulepitud nõuetele.

Täna teame aktiivsemaid kaasamisi Haapsalus, Kolgal, Narva-Jõesuus, Viimsis, Raasikul ja Kosel. Neid näiteid armastatakse tuua, unustades samas, et nende juhtumite taga on äge võitlus ja allkirjade kogumine, milleta vaevalt kohalikke üldse kuulda võetaks. Liiati pole kogukonnad tulemustega sugugi rahul, sest sisuliselt pole RMK üldjuhul vastu tulnud: rikutud on kokkuleppeid, tehakse ikka lageraiet (kuigi pikema aja jooksul).