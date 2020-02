Aleksei Lotman: metsamajandus kestlikuks – kiiresti!

Tellijale

Seda lugedes hakkab muidugi üks kelluke kohe helisema: valmis kava kogukonnale tutvustamine ei ole päris sama mis kaasamine – see viimane peaks ikka tähendama kaasatava seisukohtadega arvestamist. Nagu peametsaülem kirjutas, ei tähenda kaasamine raiumata jätmist, kui seda keegi soovib, vaid pigem arutatakse raieviiside või nende paigutuse detaile. Tore, et arutatakse, aga kas ka tegelikult asendatakse?

Võib-olla norin siinkohal ilmaaegu, ehk on tegelikult asi igati töine ja pole põhjust õiendada veidi ebaõnnestunud väljenduse pärast. Ent kaasamine on kahepoolne asi, ei piisa, kui võimupositsioonilt kaasamise korraldaja on rahul, vaid vähemalt mingil määral peavad olema rahul ka kaasatavad. Kose kandi rahvas sellist rahulolu üles ei näita. Postimehes on sellest korra ka varem juttu olnud (20.12.2019), kõrvalolev lugu aga valgustab vahepealseid arenguid. Kaasatavad ei paista sugugi tundvat, et neid päriselt on kaasatud.