Sealt tulevad maailma suurimad teemandid

Veebruarikuu teise päeva hommikul, mil meie tähistasime Tartu rahu sajandat aastapäeva, leiti Botswanas – mille lipuvärvid on samuti sinine, must ja valge – Karowe teemandikaevanduses 549 karaati (üks karaat on 0,2 grammi) kaaluv teemant, mis lummab oma imepuhta värviga (see tähendab, et ta on tegelikult värvitu). Tegemist on suuruselt neljanda teemandiga, mis sellest kaevandusest leitud, aga ilmselt on see neist kõige ilusam.