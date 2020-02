Riina Solman: sõltuvusest peab olema väljapääs

Tellijale

Ühiskonna tähelepanu on siin oluline, sest alkoholitarbimine elaniku kohta ja sellega kaasnevad kahjud on Eestis jätkuvalt suured. Tervise Arengu Instituudi uuringute järgi tarbib keskmine vähemalt 15-aastane Eesti elanik üle kümne liitri alkoholi aastas. Samas on Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul kuus liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekib märkimisväärne kahju rahva tervisele. Eestis kannatab alkoholi tõttu iga seitsmes pere. Tegelikult on olukord hullem ja laastab elu väljaspool peretki: hiljaaegu roolijoodiku põhjustatud liiklusõnnetuses said surma süütud inimesed mitmest põlvkonnast. Alkohol ei halasta.