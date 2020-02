Ene-Margit Tiit: Kapatoobri kooli lugu

Tellijale

Eestis oli kord kaks väikest valda, ütleme, et nende nimed olid Kapa ja Toobri, ja need ühendati haldusreformi käigus Kapatoobri vallaks. Kummaski vallas oli ka oma algkool, Toobri kool oli pisut suurem kui Kapa kool, kuid mõlemas oli lapsi vähevõitu. Valdade ühendamise järel liideti ka koolid. Kapa kooli lastel tuli hakata käima ühendatud Kapatoobri koolis, mis asus endise Toobri kooli hoones Toobri valla keskuses. See oli nüüd ka endise Kapa valla lastele oma valla kool. Ainult et ega valdade ühendamisega endine Toobri kool Kapa lastele sammugi lähemale ei nihkunud.