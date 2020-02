Rootsi parlamendi spiiker: meie demokraatiale tehti stressitaluvustest

Tellijale

Kõigis hädavajalikes aspektides hästi. Aga kui rääkida valitsuse moodustamisest, siis on tõsi, et pärast valimisi septembris 2018 läks aega kuni jaanuarini 2019, enne kui Rootsi sai uue valitsuse. See oli Rootsi jaoks enneolematult pikk valituse moodustamine. Me oleme harjunud, et valitsuse kokkupanemine võtab nädala, ehk kaks, kui olukord on keeruline. Seekord kulus aga 134 päeva, kui lugeda valimispäevast päevani, mil valitsus kogunes kuninga juures ja formaalselt ametisse astus.

See on tõend, et mõneti on meil Rootsi poliitikas uus olukord. Oleme harjunud, et meil on kaks võimu pärast konkureerivat blokki (sotsiaaldemokraatide juhitav vasakliit ja neljast paremparteist koosnev Allianss – B. N.), aga nüüd on meil liikuvam ja ettearvamatum poliitiline kliima. See on tegelikult olnud nii alates sellest, kui Rootsi Demokraadid 2010. aastal parlamenti pääsesid.