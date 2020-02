Kaitseväest ajapikendust saanud noor: seni on enesetappu takistanud relva puudumine

Ajateenistusse astuv noor satub hoopis teise maailma, milles on hoopis teistsugused probleemid. Kõigil noortel ei ole kerge uue olukorrga kohaneda. FOTO: JUSS SASKA

Tõnis (nimi muudetud) on üks nendest, kes eelmisel sügisel kaitseväe arstlikku komisjoni kutsuti. Tal on depressioon olnud alates 12. eluaastast. Praegu on Tõnis 21-aastane ning enesetapumõtetega võidelnud aastaid, iga päev.