Kliimamuutus sunnib metsatüli lõpetama

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar märkis ettekandes, et metsandusel ja metsal on suur roll kliimamuutuse leevendamisel, kuid samuti peab mets ise kliima muutumisega kohanema.

Rahvusvaheline üldsus on seisukohal, et metsa jätkusuutlik majandamine aitab säilitada ning suurendada süsinikuvaru orgaanilises aines ja pinnases, sealhulgas on süsinik tallel puittoodetes. Puiduga on võimalik tarbimises asendada süsinikumahukaid taastumatuid ressursse.