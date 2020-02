Oliver Kruudale said saatuslikuks buumi harjal võetud laenud, mida ta ei suutnudki tagasi maksta. FOTO: Eero Vabamägi

Maag Gruppi kuuluv Tere AS asus täitma saneerimiskava ja tasus võlausaldajatele üle kolme miljoni euro. Nõuete maht on kokku üle 47 miljoni euro ning ettevõtte kinnitusel on piimatootjate ees kohustused täidetud.