Rahandusminister Martin Helme sõnul on Eesti huvitatud sellest, et Euroopa Liidu eelarve maht oleks võimalikult suur. FOTO: Madis Veltman

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) sõnas kolmapäeval Postimehe otsesaates, et Euroopa Liidu eelarvekava kõnelused järgmiseks seitsmeks aastaks tõotavad tulla keerulised. Eestile on oluline, et eelarve maht oleks võimalikult suur ja meie põllumehi koheldaks Euroopas võrdväärselt.