Nädala plaat. Nagu seest külm juustuburger

Billie Joe Armstrong on sellist nihet vihasest punk-rokist kommertslike kõrvaussideni (meelelahutuslik laul, mis sageli jääb kummitama, vt earworms) põhjendanud Ameerika poliitilise seisu kaootilisusega. Green Day ninamees nentis ühes hiljutises intervjuus NME-le, et poliitiline reaalsus, milles me elame, on nii sitt, et selle kommenteerimine on liiga depressiivne ja etteaimatav. Seepärast ka meeldejäävad ja kaasahaaravalt lihtsad lood.