Kuidas sõnnikuhunnikust destilleeriti päikest

õib vist öelda, et 90ndate briti kultuuri kese oli elektrooniline tantsumuusika ja sellega kaasnev kultuur. Võib vist ka öelda, et millele sel ajal alus pandi, on elujõulisena jätkunud praeguseni, ja tundub, et jätkub edaspidigi. Selle kultuuri loogikast võetakse snitti ka muudes kultuurides – on see siis ettevõtete juhtimiskultuur või poolreligioosne enesearengukultuur. Üks selle 90ndate kultuuri põhimehi oli Andrew Weatherall, kes kahjuks 17. veebruaril ootamatult 56-aastasena meie hulgast lahkus.