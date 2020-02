Ta ilmub filmimaastikule, kus on juba olemas teatud professionaalne taust, st filmistuudio. Eesti animatsiooni puhul – ja see on maailmas väga haruldane – jäetakse vahele üksiküritajate etapp, kes ise oma vannitoas midagi nokitsesid ja tulemust oma sõpradele näitasid. Tuganov paneb filmipoeesia püsti keset kõrgkultuuri paradiisi, kui nii võib tollase Nõukogude Liidu kohta öelda. Teda ümbritsesid filmimaastikul Herbert Rappaporti klassi filmitegijad, Leningradi filmistuudio baasil oli olemas professionaalne ülesvõttetehnika.

Elbert Tuganov oli esimene inimene, kes võttis Eestis kasutusele sõna «animatsioon». Ta ütles, et me ei tee mitte multiplikatsiooni [multus ladina k palju, mitu], vaid animatsiooni [anima ladina k hing]. Seal ajal, 1980ndatel, oli ta juba animatsioonist lahkumas, olid tulnud uued põlvkonnad: Rein Raamat, Priit Pärn oma maailmapildiga, ja teised. Ta ei olnud usklik, kuid tema jaoks oli oluline, et filmid ei oleks multiplikatsioon, paljas paljundamine, vaid me suhtuksime sellesse kui hingestamise kunsti.

Kui Eesti animatsioonikoolkond on tänapäeval nähtav üle kogu maailma, siis võib-olla selle pärast, et see seisab hiiglase õlgadel. Täna on selle hiiglase, Elbert Tuganovi 100. sünniaastapäev. Teda meenutas Tuganovi loomingu uurija, Tuganovist ja Heino Parsist rääkiva dokumentaalfilmi «Aja meistrid» režissöör Mait Laas. Laasi mõtted pani kirja Hendrik Alla.

Selles valguses on tänapäeva kultuuriministeerium pigem inimese ülendamise ehk aristokraatia ministeerium. Samas situatsioonis nagu vanasti inimväärikust hindavad metseenid, kes toetasid kunsti, nii on tänapäeval selle rolli endale võtnud riik. Ja kultuuriminister peaks oma olemuselt olema justkui valgustunud aristokraat, kes jälgib, et demokraatia seisaks selle eest, et kultuur oleks mitmekesine. Tuganovi jaoks oli aristokraadi, vaimuprintsi roll loomuomane: sellest ei pea rääkima, vaid see avaldub tegudena. Ka lihtsas argipäevas ja olme tasandil. Ta näiteks ei soovinud, et tema abikaasa käiks tööl. Ta ei rääkinud inimestest iialgi halvasti. Üritas mitte laskuda madalusse, tal oli justkui sisemine eetikajoonlaud, millega ta hetki ja inimesi hindas.

Siin on paradoks: ehkki filmikunst on loomult kollektiivne, ei saa kõrgkultuuri, mille poole Tuganov oma loomingus püüdles, teha kollektiivselt. Teda nimetati selle pärast isegi diktaatoriks. Pehmemalt: inimene, kellel on nägemus ja soov see ellu viia. Laiemas mõttes on kogu kultuur diktaatorlik või aristokraatlik, mõelgem näiteks kirjaniku, teatrilavastaja või dirigendi peale. Lõppkokkuvõttes on üks inimene, kelle nägemuse järgi korrastatakse detailid ühtseks tervikuks ja kes selle eest vastutab.

Tänapäeva vaataja jaoks on nende vaatamine ka üleskutse sisseharjunud hoiakute muutmiseks. Tema 38 filmi hulgas on filme, mis jäidki omal ajal riiulile nende sisemise olemuse tõttu, näiteks «Peaaegu uskumatu lugu» (1962) ja «Just nii!» (1963). Kuigi Tuganov justkui pealtnäha kritiseeris kapitalismi, mõjus see siiski eelkõige siinse sotsialismisüsteemi ehitajate südametunnistusele. Üldinimlikud väärtushinnangud lihtsalt ei talu rumalust, sõltumata ühiskondlikust korrast ja ideoloogiatest. Või «Aatomik» ja «Aatomik ja jõmmid» (mõlemad 1970), mille Pärdi kirjutatud muusikat laulis eelmisel suvel laulukaare all mitmekümnepealine ühendkoor. Need tasuks üle vaadata selles mõttes, et sealt võib saada impulsse meie tänapäeva maailma mõtestamiseks.

Oleme ausad, osa tema töid on tehtud lihtsalt töö tegemise pärast. Ligi 30 aastat ei saa pidevalt Pegasuse seljas ratsutada, on päevi, kui oled loominguliselt täiesti kinni. Aga ka neis filmides, mis on tehtud rutiin pärast, on näha kõrge professionaalne tase. Loomulikult on tema filmid ajastu märgid. Võtame näiteks «Ott kosmoses», «Park» või «Autosõitjad» – ilmselgelt mõtles ta kunstniku rolli peale ühiskonnas. Kunstnik ei kaeva ainult inimolemuse süvakihtides, vaid on ka ühiskonna südametunnistus. Ta asus aktiivse ühiskonnategelase positsioonile.

Oma hingelt oli ta visionäär kuni lõpuni. Tema jaoks tundub olevat põhiküsimus inimene ja ühiskond, võib-olla ka inimene ja masin. Kohati on ta moraliseeriv. Tuganovi filmidest paistab kompromissitus, need on tööriistaks, mille abil saab rääkida, nagu valgustunu kõneleb pimedatele. Tuganovit võib omas ajas ka teemade valiku poolest novaatoriks pidada, ta saab rääkida ka asjadest, mis kriibivad. Ta oli väga isepäine, järjekindel ja isegi jonnakas. Kui nägi midagi, mis on valesti või sobimatu, ei hoidnud ta end sugugi tagasi, vaid sekkus kohe. Samal ajal ei olnud ta loominguline egoist, kes üksnes enda peale mõtles, vaid empaatiavõimeline looja. Seda oli näha siis, kui areenile tuli Pars, põhimõtteliselt oleks Tuganov võinud ka 30 aastat üksi filme teha.

Kuigi ta on arhitekt, mitte poeet. Tema filmid ei anna seda, mida eeldame või ootame poeesialt. Ja kui Tuganov lõi poeesiat, siis oli see arhitektuurne: mõõdetud, konstrueeritud, kõik õigetes proportsioonides. See töötab, pakub sulle vihma eest varju, aga see uks, mille sa sellesse majja minekuks avada tahad, jääbki vahel suletuks.

Eesti filmikunstis ongi Tuganov nagu kirikuehitaja ja Heino Pars tuli hiljem sinna nukufilmikirikusse preestriks. See, kuidas ta stuudios filmi struktuuri lõi ja loo jutustamist üles ehitas, oli arhitekti nägemus. Pars tekitas situatsiooni, üritas Panso või Stanislavski moodi draama kaudu läheneda – tema filmid on puhas loodusmüstika. Aga Tuganov tõi nagu arhitekt ratsionaalselt läbi mõeldud joonised laua peale ja ütles: nii me teeme. Tuganovi kaasaegsete jutust olen aru saanud, et ta suhtus sinusse kui ehitajasse. Siis enam loomingulist protsessi, spontaansust või inspiratsioonivälgatusi ei toimunud, nii nagu on kirjas, nii ka juhtub.

Kust tuleb meie [filmikultuuri] geneetiline kood? Tuganov kannab edasi saksa kultuuriklassikat. Koos Jüri Müüriga tegi ta 1975. aastal piksillatsioonitehnikas reportaažfilmi laulupeost «Inspiratsioon». Tema filmide novaatorlikkus ja eksperimenteerimisjulgus on märksõnad, mis tänapäeval üles korjata. Tänapäeva loojat võiks puudutada eelkõige tema filmi ekraani taga peegelduv inimene. Tolleaegses animafilmis töötasid ju parimad stsenaristid, kunstnikud ja heliloojad.

Elbert Tuganov Tallinna Kinostuudio nukufilmi „Peetrikese unenägu“ filmimisel. Tallinn 1958. FOTO: Rahvusarhiiv

Küsimus, kuidas Tuganovi filmid on ajaproovile vastu pidanud, tuleks suunata järgmisele põlvkonnale. Tema loodud žanr on kõrgkultuuri tunnus ning eestlastena on meil seda väga vaja. See annab meile tunde, et oleme osa millestki suuremast. Tema tõi rahvusvahelise tähelepanu eesti kultuurile. Tuganov hoiab üleval meie eneseteadvust: me ei ole vaid allhanke­teenuse tegijad, kes teevad seda, mida teised on välja mõelnud. Meie roll on panustada millessegi suurde, oleme ise võimelised looma filme, mis kõnetavad maailma.

Vormi poeetikast

Animatsioon on sümbolite keel, nagu luuletus. Ja minu küsimus Tuganovi loomingu püsivusest on suunatud nooremale põlvkonnale. Nemad juba loevad ka Jüri Üdi, Hando Runnelit… Ma näen lootusekiirt paistmas, et lühivormid – novell, luuletus, animafilm – ei pea punnitama, et olla täispikad. Nad saavad jääda iseendaks. On ülimalt ratsionalistlikult tuimasid aegu, kui ühiskond neid justkui ei vaja, ja ega olegi vaja eeldada, et seda ühiskonnal laiemalt vaja oleks. Aga me peame elus hoidma teadmist, lühivormitunnetust, et see oskus, see poeesia on meile hinges olemiseks vajalik. Me ei tea, millal meil seda uuesti vaja läheb.

Tema filmidest paistab kompromissitus, need on tööriistaks, mille abil saab rääkida, nagu valgustunu kõneleb pimedatele.

Loodan, et on veel inimesi, kes oskavad poeesiat lugeda, see on väga oluline. Nõukogude ajal arendati välja täiesti uus keel, mis võimaldas edasi anda ja mõista sümboleid. Lugeda ridade vahelt. Mõista seda, mis on silmale nähtamatu, aga see oskus on hakanud ära kaduma. Tuganov, Pars, Raamat ja Pärn on selle keele ülevahoidjad. Selle keele kursusi tuleks teha, sest meistrid hakkavad kaduma. Ongi juba kadunud. Kui sa oled harjunud sellega, et kõik öeldakse otse, ja lähed selle teadmisega lugema näiteks 19. sajandi luuletajaid, siis jääb pool saamata. Maailm muutub kitsaks.

KGB paine