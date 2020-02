Tehnoloogiagigantide uue põlvkonna juhid

Et olla üliedukas ettevõte, on peale geniaalse idee vaja ka väga head juhtimisoskust, mida asutajatel ei pruugi olla ega tavaliselt olegi. Maailma neljast suurimast tehnoloogiaettevõttest – Alphabetist, Amazonist, Apple’ist ja Microsoftist – juhib asutaja vaid üht. Selleks on Jeff Bezos Amazoni eesotsas. Ülejäänud kolme ohjad on üle võtnud uue põlvkonna juhid ning vähemalt kaht neist loetakse vaat et paremakski, kui olid nende geniaalsed asutajad.