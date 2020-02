Liiga hilja ja poolikult tehtud otsus

Tellijale

See otsus on oma „lapse“ – äri, ettevõtte – üleandmine. Mõistetavatel ja inimlikel põhjustel on seda otsust kaunis keeruline langetada ning maailm, nagu ka Eesti, on näinud korduvalt, kuidas edukas ettevõte läheb põhja, kuna omanik pole osanud sellest lahti lasta. Muidugi, maailm, nagu ka Eesti, on näinud sedagi, kuidas lahti on lastud hästi ja edukalt.