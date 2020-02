Kertu Birgit Anton: kliimapööret ei tehta meie eest ära

Kuigi Eesti on väike, on meie süsinikujalajälg elaniku kohta suurem kui isegi Hiinal või Indial, mistõttu on ka meil kohustus kliimasoojenemise kahjusid ära hoida, kirjutab Tallinna reaalkooli õpilane, presidendi kõnevõistluse «Kirjuta Eestile» võitja Kertu Birgit Anton.

Kallis Eesti!

Kliimasoojenemise tagajärjed teevad mind väga murelikuks. Ma tunnen muret inimeste pärast, kes peavad jätma maha oma kodukandi, sest seal pole kliimamuutuste tõttu enam võimalik elada. Ma tunnen muret looma-, taime- ja seeneliikide pärast, kes ei suuda muutuva elukeskkonnaga kohaneda ning surevad välja, samuti haigusetekitajate pärast, kes saavad uues keskkonnas varasemast palju edukamalt hakkama. Ma tunnen muret, kuidas toita muutuvates oludes ära terve inimkond ning kust leida kõigile joogivett.

Aga kõige murelikumaks teeb mind tundmus, et enamik inimesi Eestis, kes tunnistavad kliimamuutuseid probleemina, usuvad endiselt, et keegi teine päästab olukorra ära. Nad usuvad, et keegi teine on süüdi rohkem kui meie ja seega peab keegi teine enne oma osa täielikult ära tegema, kui meil on üldse mõtet sekkuda. Polaarmatkaja ja Antarktika heaolu eest võitleja Robert Swan on öelnud, et just see usk on suurim oht meie planeedile, ja ma nõustun.

Eesti on küll väike, aga me oleme näidanud, et suudame muuta maailma. Digiriiki luues me ei vaadanud hirmunud pilguga ringi, et ega me ometi kellestki etemaks ei saa. Me lõime uue ühiskonnakorralduse, sest nägime, et see toob meile pikas perspektiivis kasu. Keegi ei käskinud meil nii tegutseda. Nüüd on meil väärtuslikke teadmisi ja kogemusi, mida jagada teiste riikidega, et ka nemad saaksid areneda kiiremini toimivateks ühiskondadeks. Aga teadmistest tähtsam võib isegi olla meie eeskuju: me tõesti tegime digipöörde ära, igaüks saab seda oma silmaga vaadata.

Sarnase mõtteviisiga tuleks läheneda ka kliimapöördele ehk suurele möödapääsmatule tervet ühiskonda hõlmavate muutuste plokile. Lugematud teaduslikud uuringud on tõestanud, et fossiilsete kütuste põletamine on praegu toimuvate kiirete kliimamuutuste põhjustajaks. Samuti paistab parima saadaoleva teadmise põhjal, et sellises suunas areng võib saada inimtsivilisatsiooni stabiilsusele ohtlikuks juba 2050. aasta kandis. Kursi muutmine praegusest turvalisemale, vähem kahju tõotavale suunale on hädatarvilik. Ma tõesti soovin ka viiekümneaastaselt elada maailmas, mida ei laasta enneolematud maastikupõlengud, üleujutused, põuad, sõjad joogivee pärast.

