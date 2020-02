Kristina Norman on tundliku visuaalkeele ja ärksa sotsiaalse närviga kunstnik, kelle looming on väga mitmekesine, ulatudes dokumentaalfilmidest joonistusteni. Hiljuti on ta lavalaudadele astunud ka performace’iga. Oma töödes puudutab Norman ühiskondlikke valupunkte, kuid seda tehes ei jää ta kunagi kalgiks vaatlejaks, vaid südamlikuks kaasosaliseks, kes ei pelga rasketest teemadest rääkides kasutada ka huumorit.