Vikerkaar loeb. Kas põhipalk või barbaarsus! Sakslane mõtleb

Selleks et eesootav tehnoloogiline murrang ei määraks inimest suurte digikompaniide lüpsikarjaks, ühiskondliku masinavärgi mutrikeseks ja eestkostealuseks või logelevaks elupõletajaks, tuleb esmalt sisse seada tingimusteta põhisissetulek kõikidele ühiskonnaliikmetele. Seda juba põhjusel, et praegune tööjõumaksudel põhinev sotsiaalsüsteem kukub lähikümnendeil niikuinii kokku. Üha rohkem töid automatiseeritakse ning üha rohkem inimesi teeb juhuotsi, mille pealt on võimatu sotsiaalmaksu sisse kasseerida. Pealegi rikaste maade elanikkond vananeb.

Prechti meelest peaks Saksa oludes olema üldine baaspalk 1500 eurot kuus (võrdluseks: Eestis on inimese toimetulekumiinimumiks kehtestatud suhteliselt meelevaldselt 221 eurot kuus). Baaspalga rahastamiseks piisaks pangatehingute maksustamisest 0,05 protsendiga. (Võib-olla sarnase tulevikuootuse tõttu suhtus meie väikene vasaktiib teise pensionisamba vaidlustesse kaunis muretult: on ju igasugune pensionikindlustus niikuinii üks 20. sajandi jäänuk ning tulevik peaks meilgi kuuluma hoopis universaalsele baaspalgale.)

Kuid Prechti üldisem vaade inimesele ja tema vabadusele on filosoofiliselt pigem kõrgelennuline. Selle tõukepinnaks on saksa filosoofilise antropoloogia traditsioon (millesse kuulub ka üks teine mullune TLÜ kirjastuse väärt raamat, Peter Sloterdijki „Jumalahullus“). Selle, väljaspool saksa keeleruumi ülekohtuselt vähe tuntud traditsiooni keskmes seisab arusaam inimesest kui puuetega olendist, kes oma defektide kompenseerimiseks on loonud kultuuri ja selle asutused, need aga võivad ta lõpuks oma raudpuuri vangistada.