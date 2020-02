Parmoja pensionärid – priitahtlikud tapjakütid

Tellijale

Väljamõeldud Parmoja koos teiste väikeste lähiümbruse küladega asub kusagil Eesti põhjarannikul, mere ääres, looduskaunis kohas. Ühe väikese kokkupuute Caroline Grahami loodud Midsomeriga leiab veel. Nimelt mõtleb seersant Troy esimeses Midsomeri loos „Mõrvad Badger’s Driftis“ põlgliku huulekõverdusega, et on üks igavene jama nendega, kes vaatavad telerist nõndanimetatud politseidraamasid ja arvavad, et teavad kõike. Ka Parmoja daamid-härrad on oma uurimisalaseid teadmisi ammutanud just armastatud (briti) krimisarjadest.