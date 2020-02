Elton ja Alla – massihinge insenerid

Tellijale

Mõlemad ju ka suured estraadistaarid, üks ühes, teine teises maailma otsas, ehkki Elton Johni oikumeen on kindlasti hõlmavam, kasvõi ainuüksi sellepärast, et ta tegutseb inglise keeles. Välismaalt on suurimat Pugatšova-lembust olnud võimalik tuvastada soomlastel, aga slaavi ja soome temperament teatud esteetilistes valikutes ei tundugi nii erinev. Jaapanlastele ka on Pugatšova meeldinud.