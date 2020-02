Õlitööstuse eestkõneleja

Palju suurem uudis kui Tootsi tuulepargi oksjon on lähinädalail avalikuks saav teade, et Eesti Energia vormistab lõplikult ja pöördumatult otsuse investeerida teise uude õlitehasesse. Seda on pikalt ette valmistatud ja kaalutud, aga nüüd on see küps. Raha riigikassas Eesti Energia kapitali sissemaksuks on olemas ja sotsid valitsusest läinud.