Evelyn Kaldoja: valgustav lobiabsurd

Oletan, et meie riigi julgeoleku eest hoolitsevad ametnikud ei osanud enne peljata midagi nii absurdset nagu see, et Isamaa fraktsioon laseb neile korraldatud infotunnile, kus räägitakse Huawei 5G-võrguga seotud riskidest, tolle Hiina ettevõtte lobisti.

Aga eks see selgita ka ilmekalt, miks on suhtekorraldusfirmadel huvi palgata endisi poliitikuid ja parteifunktsionääre – lootus, et poliitikas edasi tegutsejate seas leidub piisavalt neid, kes ei taju uut piiri oma pikaaegsete kambajõmmidega. Et firmasse tilgub info võimukoridorides liikuvast ja vastu saab süsteemi sisestada oma klientide sõnumeid, tegelemaks legaalse – kui ka mitte alati moraalse – luure ja mõjutustegevusega selle hüvanguks, kes parajasti maksab.

Mõneti on isegi hea, et Marko Pomerantsi, Huawei ja Isamaa juhtum jõudis totaalse absurdini. Asjad, mida enne vaid oletada võis, on julgeolekuteenistuste ja avalikkuse ees nüüd alasti.

Pole küsimustki, et Eesti vajab avalikku lobiregistrit, kus saaks teha päringuid nii firma- kui ka isikunimede kohta, et saada teada, kes kasutab oma sidemeid seebi- või saepuidutootjate, Hiina või Vene saatkonna huvide esindamiseks. See sobiks ilusti äriregistrisse, kus on juba olemas info inimeste parteikuuluvuse kohta. Nii mõnigi arvamuslugu ja sotsiaalmeediapostituski omandaks sootuks uue värvingu.

Loodan ka, et USA saatkond on nobe pärima välisminister Urmas Reinsalult, miks ei selgitanud ta parteikaaslastele sügisel Ühendriikidega sõlmitud memorandumi tagamaid. Ja et sama küsimuse parlamendis töötavate puulaste ja tohtlaste kohta saab tuleval nädalal Washingtoni väisav kaitseminister Jüri Luik kolleeg Mark Esperilt, kelle põhisõnum on tema kõigil kolmel NATO-käigul keskendunud Hiina 5Gga seotud riskidele.