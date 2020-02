Hiina viirus muserdab maailma laevandust

Ristluslaev World Dream Hongkongi sadamas. Pardal viibinud 3600 reisijat hoiti veebruari alguses laeval karantiinis, kuni Hongkongi võimud kontrollisid, kas mõni neist on nakatunud Hiinast alguse saanud koroonaviirusesse. FOTO: Geovien So/ZUMAPRESS.com

Hiinas on viiruseohu tõttu seiskunud tootmine ning vähenenud kaubavood, mistõttu on tööta jäänud hulk kaubalaevu ja tankereid. Nakkuskahtlusega või haigete reisijatega karantiinis seisvad ristluslaevad on segi löönud lõbureise pakkuvate firmade sõidugraafikud. Meretranspordiettevõtete kahjum suureneb iga päevaga.