Uus normaalsus: jäävabal talvel sööb talv Eesti randa nagu labidaga

Kuigi möödunud nädalal meedia tähelepanu tõmmanud endise rahandusministri Harri Õunapuu maja puhul said otsustavaks ennekõike inimeste endi valed otsused – maja oli rajatud aktiivselt muutuvate luidete peale –, tõotab lume- ja jäävaeste talvede sagenemine Eesti rannikule paiguti ulatuslikke muutusi.

Merejääd sel aastal ei ole ning nagu teada, paneb see raskesse olukorda jää peal paljunevad hülged, kes peavad nüüd järglased ilmale tooma lahtistel rannaliivadel. Rannikuprotsesse uurivate teadlaste kinnitusel toovad pehmed talved endaga kaasa ka rannaliivade endi suurema liikumise. Nimelt jõuab lõviosa laineenergiast meie randadele just talvekuudel, mis enamasti kattub vähemalt osaliselt jääperioodiga. Jää ning külmunud setted on kindlustanud rannaliivade tormikindluse.