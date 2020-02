Süda läheb soojaks ja hingele pai – pannakse tähele

«Ikka soe ja mõnus tunne, kui presidenti nägin. Presidendil on soe käsi,» kiitis Lõuna-Eesti mees Arvo Ausin (51), kes sai eile presidendilt Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi, kuna on verd annetanud 107 korda. See arv pole päris täpne, sest 1996. aastal kolis verekeskus teise hoonesse ning Ausini annetuste kaart läks kaduma.