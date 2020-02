Tellijale

«Me ei ole lahendusele palju lähemal kui eile (üleeile – toim) kohtudes. Lõpetasime südaöö ajal tulemusteta,» võttis Fredriksen asjade seisu kokku. «Meie vaatenurk on, et Euroopa Komisjon või [ülemkogu eesistuja Charles] Michel peaksid välja tulema ettepanekuga, kus [ELi] eelarve on piiratud ühe protsendiga [kogu ELi rahvatulust].»