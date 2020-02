Kolmejalgsed vallandasid liiklusraevu

Tellijale

Eelmisel aastal kasutusele võetud PoliScan FM1d on saanud kõva vatti. Ainuüksi jaanuari jooksul on need Saksamaal valmistatud ja Eesti ettevõttelt 1,3 miljoni euro eest ostetud radarid tabanud 10 000 autojuhti, kes on ületanud piirkiirust märkimisväärselt. Pooled neist rikkujatest on pärit Kaunasest – Leedu suuruselt teisest linnast, mis on kurikuulus sealsete elanike agressiivse sõidustiili poolest.