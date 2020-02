Loosiõnn innustas rahvariideid uurima

Tellijale

Kui Kaire Padar hakkas ühel puhkusepäeval oma e-kirju vaatama, leidis ta nende seast Postimehest läkitatud sõnumi, et ta on võitnud rahvarõivad. «Osalesin tõepoolest loosimisel, aga see teade tundus nii uskumatu, et küsisin mehelt, kas tema saab samamoodi aru nagu mina. Esialgu ma ei hoomanudki, kui hinnaline kingitus mulle osaks langes,» meenutab naine ja lisab naljatamisi, et eks nad ole selle ka auga välja teeninud. Sest niikaua kui ta mäletab, on tema lapsepõlvekodus Tartumaal Kavastus käinud alati Postimees, mis nõukogude ajal kandis nime Edasi, sama lugu oli ämmaga Tartus ja nüüd on nende enda pere ajalehe järjepidev tellija. «Elame Tähtveres ahiküttega korteris ja nii kuluvad läbiloetud lehed kas või tulehakatuseks ära,» mainib naine, kellele eriti meeldib laupäevahommikuti, kui ülejäänud pere veel magab, kohvi juues ajalehte lugeda. Argipäeviti vaatab waldorfgümnaasiumiga ühes majas asuvas lasteaias kasvatajana töötav Padar lehe esialgu üle, et hiljem teda kõnetavatesse lugudesse süveneda. Eriti kiidab ta Tartu Postimehe tegijaid.