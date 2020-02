EAL nõuab Rally Estonia korraldamise eest meeletut summat

Eesti autosport on keerulises seisus. Aasta tipp­ürituse Rally Estonia toimumine on kahtluse all, vaidlevad pooled ei leia ühist keelt.

Eesti Autospordi Liit (EAL) otsustas tänavusest aastast uuendada arengukava ning sellest tulenevalt ka hinnakirja. Viimasest võib leida punkti, et edaspidi tuleb rahvusvahelise võistluse korraldamiseks tasuda 100 000 euro suurune registreerimistasu. Võrreldes eelmise aastaga on kasv lausa 5000 protsenti ehk eelmine summa oli 2000 eurot.

Niisuguseid võistlusi toimub Eestis väga vähe. Üks nendest on Rally Estonia, mis püüab korraldada väga kõrgetasemelist võistlust ja teeb tööd WRC MM-etapi toomiseks Eestisse. Olgugi et riik toetab seda projekti ja eraldab eelarvest selle jaoks peaaegu miljon eurot, tuleks nüüd sellest enam kui kümnendik anda EALile.

EAL: WRC etapp pole prioriteet

Kahjuks ei käi Rally Estonia ja EAL ühte jalga. Esimene näeb suurt vaeva WRC osavõistluse Eestisse toomise nimel, kuid EALi jaoks pole see suurim prioriteet. «WRC etapi Eestisse toomine ei ole ega tohigi olla alaliidu prioriteet. Eesti Autospordi Liit kureerib kaheksat autospordi ala, kohe lisandub ka üheksas. Ralli on neist üks, Rally Estonia omakorda üks meistrivõistluste kalendri etappidest,» selgitas EALi juhatuse liige Janis Kaal. «Alaliidu prioriteet on olnud ja peab ka tulevikus olema kandepinna laiendamine, järelkasvu ja jätkusuutlikkuse tagamine. Loomulikult toetame ka Rally Estonia toimumist. Hindame kõrgelt korraldajate tööd ja pingutust kõrgetasemelise ürituse läbiviimisel.»

Kahjuks on läbirääkimised liikunud nõnda kaugele, et poolte vahel pole võimalik kompromissi leida. «EAL on pakkunud omalt poolt mitmeid kompromisse, kuid need on tagasi lükatud,» sõnas Kaal Postimehele.

Rally Estonia ühe peakorraldaja Tarmo Hõbe seisukoht erineb täielikult Kaalu omast. «Oleme kaks kuud pakkunud erinevaid variante välja, kuid EAL pole nende vastu huvi tundnud ja on meie mõtted lihtsalt tagasi lükanud – seda ka kirjalikus suhtluses,» rääkis Hõbe Postimehele.

Aasta eest oli jutt teine

Tegelikult võib Rally Estonia teha koostööd ka mõne teise riigi alaliiduga. Näiteks küsib Soome autospordiliit rahvusvahelise võistluse korraldamise eest 904 eurot, Lätis on sama summa 2600 eurot. Hõbe sõnul ei ole nad huvitatud Rally Estonia kolimisest välisriiki. «Soovime korraldada WRC etappi Eestis ja ei kusagil mujal. Seda saame teha ainult koostöös EALiga, kes saab lubada sõitmist Eesti teedel.»

Põhiline murekoht on võistluse registreerimistasu, mis küündib 100 000 euroni. «See on üle mõistuse summa. Toimuv on ebareaalne, sest hinna 5000-protsendilist tõstmist pole nähtud üheski riigis. Julgen väita, et tegemist on konkurentsiseaduse rikkumisega,» selgitas Hõbe olukorda.

Samuti tuli Hõbele üllatuseks, et WRC ralli Eestisse toomine pole enam prioriteet. Aasta tagasi oli EALi seisukoht hoopis teine. «Veel eelmisel aastal teadsime, et WRC etapi Eestisse toomine on prioriteediks, ja seetõttu sõlmisime ka ühiste kavatsuste memorandumi. Sellele kirjutasid alla nii meie, WRC promootor, Eesti riik kui ka EAL. Väga üllatav on kuulda, et enam see pole põhieesmärk.»