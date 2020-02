Paradoksaalsel moel on arusaamatu keelekasutuse üks põhjusi samuti omalaadne selgusepüüd, nimelt juriidilise ja terminoloogilise ühetitõlgendatavuse ja ühemõttelisuse taotlus. Lisaks arusaamatusele ja kantseliitlikkusele põhjustab see taotlus ka kujundlikkuse tõrjumist ametlikust keelekasutusest ja terminoloogiast.

Kuid otsesõnalise keelekasutuse võimalikkus on illusioon: loomulik keel on oma olemuselt kujundlik. Näiteks üks värske riigikogus vastu võetud määrus algab nii: „Määrusega nähakse ette ehitamist kajastavate dokumentide (edaspidi ehitusdokumendid) koostamise, säilitamise ja üleandmise minimaalsed nõuded“ (RT I, 18.02.2020, 9). Selles lauses on mitu nn surnud metafoori, mida me ei taju enam kujundlikuna, kuid mis oma algupäralt seda siiski on, nagu suur osa keeleväljenditest: ette nägema, kajastama, edaspidi (näiteid leiab 26.10.2019 keelekooli loost „Surnuaed meie suus“). Kujund­likkuse möödapääsmatusest terminiloomes võib lugeda aga Reet Hendriksoni väitekirjast „Kas sõjasõna sünnib sõtta“.