Tellijale

Ta on väga sõbralik. Tavaliselt on dirigendid uhke hoiakuga, Paavo Järvi on teistsugune – ta on lahke, arvestab väga orkestriga, muusika sünnib meie koostöös. Ja temas on vabadust, muusika voolab tema käte all. Enamik dirigente lähtub suuresti sellest, mis noodis kirjas – Paavo näeb ka seda, mida noodis kirjas pole, mis on nootide vahel ja taga. Tal on muusikale täiesti uudne vaade.