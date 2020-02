Tellijale

Rõõmu teeb asjakohane meeldetuletus, kuidas kujunes taasiseseisvunud Eestis välja meie riigi seisukoht Tartu rahu ja piirileppe küsimustes ning kui oluline see on meie riigi stabiilsusele.

Rõõmu teeb, et presidendile läheb korda mitte ainult see, mis toimub Eestis, vaid ka see, mis sünnib laias maailmas. Nagu teisedki taasiseseisvumisaja Eesti presidendid näeb ta tervikpilti ja annab endale aru, et sünnipäevalaps ei eksisteeri, ei ole kunagi eksisteerinud ega saa eksisteerida isoleeritud saarekesena.