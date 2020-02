Juba ammu on teada, et ajateenijate inimõiguste jalge alla tallamine, noorte värvatute alandamine ja altkäemaksu nõudmine on Transnistria armees laialt levinud, kuid nüüd on see rakendatud imagoloogilise heitluse teenistusse Moldova pealinna Chișinău ja teisel pool Dnestri jõge asuva eraldumismeelse maalapi vahel.