Itaalia viirusekolle teeb ülejäänud Euroopa murelikuks

Sellele, et osa inimesi on nakatunud haiglates, viitab asjaolu, et eile õhtupoolikul suri Milanos Sacco haiglas 80-aastane mees, kes esmalt oli neljapäeval viidud südamerabanduse tõttu Lodi haiglasse, kuhu samal päeval toimetati ka 38-aastane mees, kes oli esimene inimene, kellel piirkonnas diagnoositi​ Covid-19, vahendas ANSA.

Florida Ülikooli viroloog Ilaria Capua selgitas suurt uute haigusjuhtumite arvu Itaalias erakordselt range testimisega – läbi on kontrollitud 3000 nakatunutega kontaktis olnud inimest. «Tõenäoline on, et mida rohkem otsida, seda rohkem ka leiame,» ütles ta RAI-le, lisades, et enamik juhte on sedavõrd kerged, et ei vaja isegi arsti sekkumist.