Läti viinaralli elab, kuid «pidu» on kõvasti lahjem

Võib öelda, et Läti alkoholiralli selgroog murti mullu juulis, mil Eesti valitsus langetas rahandusminister Martin Helme eestvedamisel õlle- ja viinaaktsiisi veerandi võrra. Ehkki lõunapiiril maksis ja maksab alkohol endiselt vähem, tekkis Eesti avalikkuses kuvand, et käraka hinnad on võrdsustunud või on hinnavahe nii väike, et trett lõunanaabrite juurde ei tasu end enam ära.