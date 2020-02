Pidupäev koidust ehani

Tallinn. 24. veebruar. Kellaosuti on seitsme peal. Rahvast voorib Toompeale Kuberneri aeda. Mõnel on silmad varasest ärkamisest ikka veel unised. Aga mõni on eriti kraps. Võta nüüd kinni, kas tullakse otse mõnelt vanalinna peolt või on see kõik peoelevuse süü.