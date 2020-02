Hiina draakon ja 5G-võrk

Tellijale

Tegelikult on avalikkusel ülimalt keeruline kuidagimoodi hinnata luureinfot ning sama keeruline on hinnata ka Hiina saatkonna esitatud väiteid raporti väärinfo kohta. Mõned poliitikud on seda küll juba teha püüdnud, kuid arvestades nende asjatundmatust on järeldused pehmelt öeldes küsitavad. Ainus pöörane lahendus saaks olla välisluureameti ametlik sõit Hiinasse, kus sealne kommunistlik partei tõendab dokumentaalselt meie luurajate ekslikust. Seda muidugi väljaspool kirjandusmaailma kunagi ei juhtu.