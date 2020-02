Erkki Koort: Eesti ambitsioonid ÜRO Julgeolekunõukogus

Välisminister Urmas Reinsalu tõi oma majandusjulgeoleku konverentsil peetud kõnes esile kaks peamist suunda, mille on sõnastanud vabariigi valitsus ja mida Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus järgib. Esiteks meie enda rahvuslikud huvid. Tõsi, need tuleb alati seada esikohale, kuid kas me suudame neid alati arusaadavalt sõnastada? Teine peamine suund on seista vastu agressioonile. See on ka meie peamine rahvuslik huvi, sest väikeriigi suur võimalus on, et superjõud järgivad kokkuleppeid. Kui agressor saab vabalt tegutseda, puudub väikeriikidel võimalus ennast kaitsta.