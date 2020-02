Kuidas nautida õhtust juureravi

Lennart Meri armastas vahel rääkida, kuidas ta ei saa hästi aru meelelahutuse kontseptsioonist, kus sõna mõtte järgi peaks meelt vägisi millestki lahutama. Kes on varem kokku puutunud 2015. aastal Nobeli kirjanduspreemiaga pärjatud valgevene autori Svetlana Aleksijevitši tekstidega, see juba teab, et helget jalutuskäiku pähklisalus ei ole oodata.