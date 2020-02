Kaalutus armastuse ja sõpruse vahel

Tellijale

Festivalipublik teab Dolani Cannes’i imelapsena. Kunagise lapsnäitleja debüütmängufilm «Ma tapsin oma ema» («I killed My Mother») linastus 2009. aasta Cannes’i filmifestivalil. Tollal vaid 20-aastane Dolan tõi Prantsuse Rivierast koju kolm auhinda. Rahvusvaheline läbimurre saabus viis aastat hiljem ema-poja draamaga «Emme» («Mommy»). Sellest ajast on Dolan olnud Cannes’is kohal pea igal aastal. Dolani loomingu keskne telg on meeste sisemaailm: varjatud ihad, salasoovid ja karmi pealispinna all tuksuv lähedusevajadus. Probleemide raskust kompenseerivad sume pildikeel ja argipoeesia. Tema filmides kumisevad taustaks Moby ja Blink 182 ning Itaalia või Prantsuse uue laine filmiklassikutele viitamise asemel vihjab ta julgelt 80–90ndate popkultuuri peeglitele, nagu «Üksinda kodus» või «Terminaator».