EKRE apteegireformi tühistamise eelnõu kukkus läbi

Kaotus on kaotus

Et koalitsioonierakonna EKRE algatus eile riigikogus poolehoidu ei leidnud, läheb apteegireform väga suure tõenäosusega edasi ning jõustub 1. aprillil 2020 nii, nagu viis aastat tagasi otsustati. See tähendab, et sellest ajast alates ei tohi apteegid kuuluda ravimite hulgimüüjatele, vaid peavad vähemalt 51 protsendi ulatuses kuuluma proviisoritele.