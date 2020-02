«Ma elan siin. Koos emaga, juba 15 aastat»

Tellijale

Juhuslikult siia kanti sattunud seiklejad seda kummalist asumit naljalt üles ei leia. Maleva tänavalt lähenedes varjab seda Kuutsemäe mõõtu prügimägi, mis on nüüd murukamaraga kaetud. Kohe kõrval irooniliselt Tallinna sotsiaalkeskus. Idas takistavad uudishimulike ligipääsu Tallinna reoveepuhastusjaama jääkide hiigelväljad.

«Kuulsid seda häält?! Vaata, keegi liigub seal! See on zombi!» hüüdis möödunud nädalavahetusel tormituulte ja tiine seenevihma kiuste sinna kanti jalutama sattunud matkaline kaaslasele ja viitas käega jääraku all kumava prügimäe ja garaažilogudike poole.