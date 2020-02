Saaremaa võrkpalliklubi unistab kahest kodumängust

Algselt pidanuks Saaremaa ja Itaalia kõrgliigaklubi Milano Powervolley eurosarja veerandfinaali avamäng toimuma täna Milanos, ent Itaalias leviva koroonaviiruse tõttu jäeti matš ära. Praegu on õhus kaks võimalikku stsenaariumi, kuidas keeruline olukord lahendada.

Üks võimalik lahendus on, et mõlemad kohtumised mängitakse järgmisel nädalal Kuressaares. Kindlasti toimuks üks mäng 4. märtsil, teine kas 3. või 5. märtsil. Teine lahendus oleks, et esimene mäng toimuks planeeritud ajal ehk 4. märtsil Kuressaares, teine kohtumine aga neutraalsel väljakul ning praeguseks teadmata ajal.

«Tegeleme sellega juba teist päeva väga aktiivselt. Töötame selle kallal, et mõlemad mängud toimuks Saaremaal, kuid praegu on vaja veel teatud lepingudetailid paika loksutada. Ootan itaallaste vastust,» sõnas Saaremaa võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp eile Postimehele.

Hoopis keerulisemaks muutuks Saaremaa jaoks olukord siis, kui itaallased tahavad teist mängu pidada neutraalsel pinnal. See tähendaks mõlema meeskonna jaoks suuremaid lisakulusid, mistõttu on lootust, et mõlemad matšid toimuvad ikkagi Kuressaares. Kui üks mäng toimub neutraalsel pinnal, valib võistluspaiga Euroopa Võrkpalliliit.

«See oleks kõige keerulisem variant, kuna aeg surub muude mängude ja asjadega takka. Ma loodan, et me sinnamaani ei jõua. Tahaks väga, et Eesti võrkpallisõbrad saavad tippklubi kahel päeval järjest Saaremaal vaadata. Loodan, et jõuame kiiresti kokkuleppele, aga kuna Itaalias toimuvad asjad veidi teises tempos, siis ei julge midagi lubada,» ütles Sepp.