Autospordiliit annab avalikkusele valeinfot

EAL otsustas hiljuti juhatuse koosolekul, et edaspidi tuleb Eestis rahvusvahelise võistluse korraldamiseks tasuda 100 000 euro suurune registreerimistasu. Eelmisel aastal oli see summa 2000 eurot. Avalduses seisab: «Võrrelda ei tuleks mitte hinnatõusu, vaid registreerimistasu proportsionaalsust teiste alaliitude autospordiürituste vastavate tasude kontekstis.»

EAL väidab, et Soome Autospordi Liidu (AKK) ja Saksa Autospordi Liidu (DMSB) samaväärsete võistluste läbiviimise tasu on samas suurusjärgus. «Näeme vastavate tasude varieerumist vahemikus 60 000 kuni 320 000 eurot,» teatab EAL.

See väide on tekitanud spordiringkonnas aga pahameeletormi. AKK hinnakirjast leiame, et Soomes maksab MM-ralli korraldamine ­ 56 430 eurot ning Rally Estoniaga võrdväärse ralli korraldamine 904 eurot. DMSB hinnakirjas on Saksamaal samad summad vastavalt 321 458 ja 3955 eurot.

Teisisõnu, EAL eksitab inimesi. Rally Estonia pole praegu MM-ralli, mille registreerimistasu võib tõepoolest küündida 100 000 euroni. Tegu on tavalise rahvusvahelise ralliga, mis kuulub Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) kalendrisse.

«Rally Estonia on Eesti suurim autospordiüritus, mis annab Eestile väga palju juurde, eriti emotsionaalselt. Kogu see olukord on väga halb ja minu arust pole Rally Estonia koht, kus hakata kasu lõikama,» kommenteeris Eesti Olümpiakomitee (EOK) peasekretär Siim Sukles.

Peaasjalikult on Rally Estonia olnud kolme mehe eestvedamine ja nende väsimatul tegutsemisel on üritus jõudnud väga kõrgele tasemele. Eelmisel aastal oli tegemist WRC esimese ametliku promotsiooniralliga.