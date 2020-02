Austraalias sündinud surfar tahab Eesti lipu all olümpiavõitjaks tulla

Tellijale

Eelmisel aastal võttis Walsh­ ühendust Eesti Olümpiakomiteega (EOK) ning avaldas soovi Pariisi mängudel surfis Eestit esindada. Eesti pass on tal olemas, sest tema vanavanemad, kes pagesid Teise maailma sõja ajal Austraaliasse, on pärit Maarjamaalt.

Kirjas EOK-le tutvustas ta end ning tõi välja, et 2024. aasta Pariisi olümpiamängude surfivõistlused peetakse tema kodulainetel Tahitil Tea­hupoos, kus ta juba on mõne aasta elanud. «Palvetan, et nad minu võimalikku osalust olümpiamängudel kaaluksid. See oleks unistuse täitumine ja teeks minu perekonna uhkeks,» sõnas Walsh Postimehele, kui EOK polnud tema kirjale veel reageerinud.