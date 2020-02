Jüri Liiv: Vargamäe mürgine pärand

Tellijale

Ametlikus infos domineerib ülekaalukalt paljukirutud põlevkivienergeetika. Ka meie tulemustes moodustab see olulise osa, kuid tuleb märkida, et tegu on 2018. aasta andmetega. Eelmise aasta numbrid ei ole veel kättesaadavad, kuid meie energiatootmine kahanes umbes poole võrra. Öeldakse, et maaslamajat pole ilus lüüa; meie peavooluretoorikas on aga kombeks materdada niigi hääbuvat põlevkivi­energeetikat ja loota, et selle likvideerimine lahendab kõik keskkonnaprobleemid. Praktika näitab, et CO2-kvootide hinnatõusu tõttu langeb tema konkurentsivõime (ühtlasi ka tootmine ning emissioon) jätkuvalt. Selle asemel käitume jaanalinnu kombel ja ostame börsilt Venemaal toodetud elektrit, kus ei kehti kvoodid ega piirangud. Kahjuks ei ole praeguse tehnoloogiataseme juures (isegi piisavate ressursside korral) võimalik ühtegi elektrivõrku ainult päikese- ja tuuleenergiaga püsti hoida – aga see on juba eraldi teema.