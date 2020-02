Jaak Prozes: kas Putin tuleb või ei tule, selles on küsimus

Putini osalemine soome-ugri rahvaste maailma-kongressil on peaaegu ainukeseks võimaluseks näidata maailmale, et soome-ugri rahvad on olemas, ja see aitaks tõstatada soome-ugri rahvaste küsimusi kõige kõrgemal tasemel, kirjutab soome-ugri hõimuliikumise edendaja Jaak Prozes.

Kas Venemaa president Vladimir ­Putin tuleb Tartus 17.–19. juunini peetavale soome-ugri rahvaste maailmakongressile? See on küsimus, mida esitatakse väga sageli. Inimesed, kes kunagi pole soome-ugri rahvaste vastu suurt huvi tundnud, on Putini toel korraga soomeugrilased avastanud.

Vastava kutse on aga meie president Vene presidendile esitanud ja see tekitas piisavalt poleemikat, et jagada ühiskond sisuliselt pooleks. Ühed ütlesid, et see oli väga halb otsus ja Venemaa soome-ugri rahvastele näkku sülitamine, sest naaberriigis käib jõhker põlisrahvaste venestamine, samuti, et Putin ei vääri sellist kutset.

Vastuseisjad muidugi loodavad, et Putin ei tule, sest tema ­tulek rikuks kogu kongressi. Seda nii turva­kaalutlustel kui ka põhjusel, et äkki ütleb ta midagi kohatut, räägib Venemaa soome-ugri rahvaste heast rahvuslikust tervisest ja tõstatab venekeelse elanikkonna probleemi Eestis. Lisaks veel ajakirjanik Arved Breidaksi arvamus (PM 13.01), et Venemaa soome-ugri rahvad tuuakse Eesti-­Vene suhete normaliseerumise huvide ohvriks. Need on põhilised Eestis kõlanud vastuargumendid.