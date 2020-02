Andreas Kaju: tío Bernie

Tellijale

Milline saab olema president Donald Trumpi mõju Ameerika käekäigule põlvkonna pärast, on võib-olla minu tütarde tunnistada. Üht-teist on tema eeskujul Ühendriikide poliitikas muutunud juba praegu. Vähim neist tuleneb osaliselt sellest, et kandidaat Trump ei olnud 2016. aastal nõus avaldama oma terviseandmeid, mis ei olnud päris ennekuulmatu – sajand enne teda varjas Woodrow Wilson asjaolu, et insuldi tõttu oli üks tema kehapool halvatud. 2020. aastal on see kandidaat Bernie Sanders, kes elas valimiskampaania käigus üle südameinfarkti, ja kes on koos ülejäänud demokraatidest valdavalt eakate kandidaatidega samuti loobunud oma terviseandmeid avaldamast.

Infarkt, mida ta alguses lausa varjas, pole Sandersi kampaaniale küll halba teinud. Viimati võitis ta Joe Bideni ja Pete Buttigiegi ees eelvalimised Nevadas, kus teised kandidaadid delegaatide saamiseks vajalikku 15 protsendi künnist ei ületanud. See osariik on popkultuuri kaudu kõigi võimaluste maale kaasa elava poliitikahuvilise jaoks tuntud paigana, kus on maailma kasiinopealinn Las Vegas ja kus on võimalik väga kiiresti saada abiellumiseks vajalik litsents ning samal päeval ühes siinsetest hotellidest ja kasiinodest see tseremoonia seaduslikult ka läbi viia – nii juba aastast 1931.